Emine Beyazoğlu vefat etti
Gölcük Değirmendere Mahallesi Halide Edip Caddesi Horozoğlu Horozoğlu Sokak Ercan Apartmanı K.1/1 adresinde ikamet eden askerden emekli memur, eski muhtar merhum Mehmet Cihan Beyazoğlu’nun eşi, 5 çocuk annesi Emine Beyazoğlu(96) vefat etti. Cenazesi ikindi namazında Değirmendere Merkez Camiinden alınarak Değirmendere 17 Ağustos Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz