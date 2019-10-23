Halis Bingöl vefat etti
İzmit Gültepe Fatih Mahallesi Hür Sokak No.24 adresinde ikamet eden Almanya’dan emekli, 5 çocuk babası Halis Bingöl(85)alzheimer rahatsızlığından vefat etti. Cenazesi öğle namazında Gültepe Cemevinden alınarak Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz