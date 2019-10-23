Makbule Pekcan vefat etti
İzmit Tavşantepe Mahallesi Turan Güneş Caddesi No.631 adresinde ikamet eden seyyar esnaf, müzisyen merhum Cemalettin Pekcan’ın eşi, 11 çocuk annesi Makbule Pekcan(72) vefat etti. Cenazesi öğle namazında Tavşantepe Ulu Camiinden alınarak Tavşantepe Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz