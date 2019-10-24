Hedika Kalay
İzmit Alikahya Fatih Mahallesi Mevlana Caddesi No.146 adresinde ikamet eden çiftçi merhum Mehmet Kalay’ın eşi, 5 çocuk annesi Hedika Kalay(81)kanserden vefat etti. Cenazesi öğle namazında Boşnaklar Camiinden alınarak Körüktepe Mezarlığında toprağa verildi.(foto yok)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz