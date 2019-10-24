Mustafa Kemal Arat
İzmit Yenimahalle Koruma Apartmanı No.8 adresinde ikamet eden 1941 yılında Türkiye Bisiklet Maratonu birincisi, Devlet Demir Yollarında torna tesfiye teknikeri, 2 çocuk babası Mustafa Kemal Arat(98) vefat etti. Cenazesi öğle namazında Nazmi Oğuz Camii'nden alınarak kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz