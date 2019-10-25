\u0130zmit Yenimahalle \u0130nk\u0131lap Caddesi No.80 adresinde ikamet eden Hasan Sevencan() vefat etti. Cenazesi \u00f6\u011fle namaz\u0131nda Kuru\u00e7e\u015fme Merkez Camiinden al\u0131narak Kuru\u00e7e\u015fme Mezarl\u0131\u011f\u0131nda topra\u011fa verildi.(foto yok)\n\n
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz