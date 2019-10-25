Hatice Yavuz
İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Berke Sokak E-2-4 Blok adresinde ikamet eden Bağkur emeklisi merhum Asım Yavuz’un eşi, 5 çocuk annesi Hatice Yavuz(90) vefat etti. Cenazesi öğle namazında Barbaros Camiinden alınarak Döngel Merkez Mezarlığında toprağa verildi.(foto yok)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz