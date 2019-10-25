Sait Kutlay
İzmit Serdar Mahallesi İstanbul Karayolu Caddesi No.73 adresinde ikamet eden emekli astsubay, 2 çocuk babası Sait Kutlay(89) kanserden vefat etti. Cenazesi öğle namazında Seka Sitesi Camiinden alınarak Kent Mezarlığında toprağa verildi.(foto yok)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz