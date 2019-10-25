Sebahat Güncü
İzmit Hacıhızır Mahallesi Bağlar Yolu Caddesi No.26 adresinde ikamet eden merhum Hikmet Güncü’nün eşi, 3 çocuk annesi Sebahat Güncü(80) kalp krizinden vefat etti. Cenazesi öğle namazında Korniş Yolu Fatih Camiinden alınarak Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz