Meryem Çetiner
İzmit Turgut Mahallesi Huzur Sokak No.8 adresinde ikamet eden reklam tabela ustası Ali İbrahim Çetiner’in eşi, 3 çocuk annesi Meryem Çetiner(65)kalp yetmezliğinden vefat etti. Cenazesi Samsun Havza Hacıdede Köyünde ilçesinde toprağa verildi.(foto yok)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz