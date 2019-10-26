\u0130zmit Serdar Mahallesi Nurettin Pa\u015fa Sokak No.2 adresinde ikamet eden ayakkab\u0131 boyac\u0131s\u0131 2 \u00e7ocuk babas\u0131 Salih Terkez(55)kanserden vefat etti. Cenazesi ikindi namaz\u0131nda K\u00f6pr\u00fcba\u015f\u0131 Camiinden al\u0131narak Kent Mezarl\u0131\u011f\u0131nda topra\u011fa verildi.\n\n
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz