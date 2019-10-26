Ömriye Kızıl
İzmit Ayazma Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı No.6 adresinde ikamet eden Gölcük tersanesinden emekli, merhum Nihat Kızıl’ın eşi, 4 çocuk annesi Ömriye Kızıl(66) beyin tümöründen vefat etti. Cenazesi öğle namazında Ulu Camiinden alınarak Asri Mezarlıkta toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz