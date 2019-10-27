Cavit Aygören
İzmit Serdar Mahallesi Selvi Sokak No:21 adresinde ikamet eden Cavit Aygören (87) yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı vefat etti. İşçi emeklisi evli 2 çocuk babası Cavit Aygören’in cenazesi öğle vakti Serdar Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz