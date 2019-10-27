İzmit Serdar Mahallesi Selvi Sokak No:21 adresinde ikamet eden Cavit Aygören (87) yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı vefat etti. İşçi emeklisi evli 2 çocuk babası Cavit Aygören’in cenazesi öğle vakti Serdar Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi.