İzmit Karabaş Mahallesi Şehit Selahattin Şen Sokak No:7 adresinde ikamet eden Mukaddes Bıçakçı (90) yaşlılığa bağlı sebepten dolayı vefa etti. Bıçakçı esnafı Merhum İsmail Bıçakçı’nın eşi ev hanımı 2 çocuk annesi Mukaddes Bıçakçı’nın cenazesi ikindi vakti Fevziye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi.