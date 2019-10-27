Mukaddes Bıçakçı
İzmit Karabaş Mahallesi Şehit Selahattin Şen Sokak No:7 adresinde ikamet eden Mukaddes Bıçakçı (90) yaşlılığa bağlı sebepten dolayı vefa etti. Bıçakçı esnafı Merhum İsmail Bıçakçı’nın eşi ev hanımı 2 çocuk annesi Mukaddes Bıçakçı’nın cenazesi ikindi vakti Fevziye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz