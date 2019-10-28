İzmit Erenler Mahallesi Reşadiye Sokak adresinde ikamet eden Büyükşehir Belediyesinden emekli Halil Erdemir (93) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Halil Erdemir’in cenazesi Emin Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi. (foto yok)