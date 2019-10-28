Harun Öğütçen
İzmit Akmeşe Atatürk Mahallesinde ikamet eden işçi emeklisi Harun Öğütçen (69) kanser nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Harun Öğütçen’in cenazesi Akmeşe Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Akmeşe Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz