İzmit Akmeşe Atatürk Mahallesinde ikamet eden işçi emeklisi Harun Öğütçen (69) kanser nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Harun Öğütçen’in cenazesi Akmeşe Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Akmeşe Mezarlığında toprağa verildi.