Hüseyin Yılmaz
İzmit Hacıhızır Mahallesi Mantar Çeşme Sokak adresinde ikamet eden emekli memur Hüseyin Yılmaz (86) akciğer rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Hüseyin Yılmaz’ın cenazesi Fevziye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeniköy Merkez Mezarlığında toprağa verildi. (foto yok)
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