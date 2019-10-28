İzmit Hacıhızır Mahallesi Mantar Çeşme Sokak adresinde ikamet eden emekli memur Hüseyin Yılmaz (86) akciğer rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Hüseyin Yılmaz’ın cenazesi Fevziye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeniköy Merkez Mezarlığında toprağa verildi. (foto yok)