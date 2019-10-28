\u0130zmit Yenido\u011fan Mahallesi Vehbi Demirel Sokak adresinde ikamet eden i\u015f\u00e7i emeklisi Nail Namba (77) Alzheimer nedeniyle vefat etti. Evli ve 6 \u00e7ocuk babas\u0131 olan Nail Namba\u2019n\u0131n cenazesi Sakarya \u00c7ayba\u015f\u0131 Yenik\u00f6yde topra\u011fa verildi.\n\n
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz