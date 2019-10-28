İzmit Yenidoğan Mahallesi Vehbi Demirel Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi Nail Namba (77) Alzheimer nedeniyle vefat etti. Evli ve 6 çocuk babası olan Nail Namba’nın cenazesi Sakarya Çaybaşı Yeniköyde toprağa verildi.