Süleyman Ekinci
İzmit Karabaş Mahallesi Süleyman Paşa Sokak adresinde ikamet eden emekli astsubay Kore Gazisi Süleyman Ekinci (93) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Süleyman Ekinci’in cenazesi Eren Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz