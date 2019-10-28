İzmit Karabaş Mahallesi Süleyman Paşa Sokak adresinde ikamet eden emekli astsubay Kore Gazisi Süleyman Ekinci (93) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Süleyman Ekinci’in cenazesi Eren Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.