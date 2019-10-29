Kandıra Davutlar Mahallesinde ikamet eden emekli çiftçi Enver Yücel’in eşi Emine Yücel (83) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Emine Yücel’in cenazesi Davutlar Köy Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.