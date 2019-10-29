Emine Yücel
Kandıra Davutlar Mahallesinde ikamet eden emekli çiftçi Enver Yücel’in eşi Emine Yücel (83) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Emine Yücel’in cenazesi Davutlar Köy Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz