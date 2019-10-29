İzmit Kozluk Mahallesi Aynalı Kavak Sokak adresinde ikamet eden Seka emeklisi merhum Nurettin Siyil’in eşi Fikriye Siyil (85) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Tekel’den emekli ve 3 çocuk annesi olan Fikriye Siyil’in cenazesi Kozluk Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.