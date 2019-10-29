Seyfettin Öztürk
Gölcük Merkez Mahallesi Fatih Caddesi Bilgin Apartmanı adresinde ikamet eden işçi emeklisi Seyfettin Öztürk (65) karaciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Seyfettin Öztürk’ün cenazesi Bahtiyar Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Döngel Merkez Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz