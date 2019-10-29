Gölcük Merkez Mahallesi Fatih Caddesi Bilgin Apartmanı adresinde ikamet eden işçi emeklisi Seyfettin Öztürk (65) karaciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Seyfettin Öztürk’ün cenazesi Bahtiyar Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Döngel Merkez Mezarlığında toprağa verildi.