İzmit Cedit Mahallesi Musa Kazım Şen Sokak adresinde ikamet eden “Bolulu betoncu” lakabı ile tanınan merhum Mustafa Kocakuşak’ın eşi Zeynep Kocakuşak (69) kanser nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Zeynep Kocakuşak’ın cenazesi Baç Çınarlı Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.