Zeynep Kocakuşak
İzmit Cedit Mahallesi Musa Kazım Şen Sokak adresinde ikamet eden “Bolulu betoncu” lakabı ile tanınan merhum Mustafa Kocakuşak’ın eşi Zeynep Kocakuşak (69) kanser nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Zeynep Kocakuşak’ın cenazesi Baç Çınarlı Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz