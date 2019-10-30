İzmit Yenişehir Mahallesi Doğacan Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi İsmet Küçük (75) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 8 çocuk babası olan İsmet Küçük’ün cenazesi Rahmet Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Rahmiye Yeşikent Mezarlığında toprağa verildi.