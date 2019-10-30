İsmet Küçük
İzmit Yenişehir Mahallesi Doğacan Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi İsmet Küçük (75) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 8 çocuk babası olan İsmet Küçük’ün cenazesi Rahmet Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Rahmiye Yeşikent Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz