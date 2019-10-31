İzmit Körfez Mahallesi Şehit Taner Güler Sokak adresinde ikamet eden fırıncı Aykut Demirkaya (42) beyin kanaması nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Aykut Demirkaya’nın cenazesi Tütünçiftlik Kuzey Mahallesi Merkez Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.