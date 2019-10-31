İzmit Kozluk Mahallesi Şehit Soner Sokak Günemek Apartmanı adresinde ikamet eden emekli memur Hüseyin Cemal Şener (87) kanser nedeniyle vefat etti. Evli ve 1 çocuk babası olan Hüseyin Cemal Şener’in cenazesi Kozluk Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.