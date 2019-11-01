Körfez Güney Mahallesi Atmaca Sokak adresinde ikamet eden Tüpraş’tan emekli Feridun Özek (71) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Feridun Özek’in cenazesi Fevziye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.