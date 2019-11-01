İzmit Yenidoğan Mahallesi İstanbul Karayolu Caddesi Toprak Apartmanı adresinde ikamet eden Petrol Ofisinden emekli Hüseyin Taylan’ın eşi Remziye Taylan (62) demas (Alzheimer) nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Remziye Taylan’ın cenazesi Yenidoğan Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.