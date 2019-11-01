Remziye Taylan vefat etti
İzmit Yenidoğan Mahallesi İstanbul Karayolu Caddesi Toprak Apartmanı adresinde ikamet eden Petrol Ofisinden emekli Hüseyin Taylan’ın eşi Remziye Taylan (62) demas (Alzheimer) nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Remziye Taylan’ın cenazesi Yenidoğan Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz