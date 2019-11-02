Abdullah Özata
İzmit Yenidoğan Mahallesi Aslan Sokak adresinde ikamet eden emekli aşçı Abdullah Özata (80) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan Abdullah Özata’nın cenazesi Zeytinlik Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gültepe Mezarlığında toprağa verildi. (foto
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz