İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Ulu Çınar Caddesi F.14 adresinde ikamet eden PTT’den emekli merhum İsmet Sönmez’in eşi Fevziye Sönmez (90) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Fevziye Sönmez’in cenazesi Merkez Yeşil Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gündoğdu Mezarlığında toprağa verildi.