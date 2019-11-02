Ayhan Altuntoz
İzmit Yenimahalle Akdeniz Sokak Akkent Sitesi B-Blok adresinde ikamet eden emekli gemi kaptanı Ayhan Altuntoz (88) vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan Ayhan Altınöz’ün cenazesi Karadenizliler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karadenizliler mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz