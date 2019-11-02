İzmit Yenimahalle Akdeniz Sokak Akkent Sitesi B-Blok adresinde ikamet eden emekli gemi kaptanı Ayhan Altuntoz (88) vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan Ayhan Altınöz’ün cenazesi Karadenizliler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karadenizliler mezarlığında toprağa verildi.