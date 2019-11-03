İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Eren Sokak adresinde ikamet eden emekli öğretmen Bayram Çelenk (76) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Bayram Çelenk’in cenazesi Mehmet Ali Paşa Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.