İzmit Çukurbağ Mahallesi Bahariye Caddesi Akman Apartmanı adresinde ikamet eden Petrol ofisinden emekli Fırat Şükür (87) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Rıfat Şükür’ün cenazesi Fevziye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi.