Rıfat Şükür
İzmit Çukurbağ Mahallesi Bahariye Caddesi Akman Apartmanı adresinde ikamet eden Petrol ofisinden emekli Fırat Şükür (87) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Rıfat Şükür’ün cenazesi Fevziye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz