Derince İbni Sina Mahallesi Melike Sokak adresinde ikamet eden emekli astsubay Süleyman Sırrı Çavdar (67) çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Süleyman Sırrı Çavdar’ın cenazesi İmamı Azam Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.