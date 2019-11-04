Mükerrem Keten
İzmit Tepecik Mahallesi Kemal Öz Sokak adresinde ikamet eden Seka emeklisi, Doğuş tavukçuluğun sahibi merhum Ahmet Keten’in eşi Mükerrem Keten (72) mide kanseri nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Mükerrem Keten’in cenazesi Fevziye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz