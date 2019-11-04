İzmit Tepecik Mahallesi Kemal Öz Sokak adresinde ikamet eden Seka emeklisi, Doğuş tavukçuluğun sahibi merhum Ahmet Keten’in eşi Mükerrem Keten (72) mide kanseri nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Mükerrem Keten’in cenazesi Fevziye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi