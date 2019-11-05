İzmit Atatürk Bulvarı Yonca Apartmanı B-Blok K-1 adresinde ikamet eden Karayollarından emekli şef merhum Osman Pirimoğlu’nun eşi Ahter Pirimoğlu (84) kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Ahter Pirimoğlu’un cenazesi Fevziye Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.