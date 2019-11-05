Ahter Pirimoğlu
İzmit Atatürk Bulvarı Yonca Apartmanı B-Blok K-1 adresinde ikamet eden Karayollarından emekli şef merhum Osman Pirimoğlu’nun eşi Ahter Pirimoğlu (84) kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Ahter Pirimoğlu’un cenazesi Fevziye Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz