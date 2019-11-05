Kandıra Erikli Belen Mahallesi adresinde ikamet eden çiftçi Ali Çakmak (72) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan Ali Çakmak’ın cenazesi Belenköy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Belen Mezarlığında toprağa verildi.