Ali Çakmak
Kandıra Erikli Belen Mahallesi adresinde ikamet eden çiftçi Ali Çakmak (72) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan Ali Çakmak’ın cenazesi Belenköy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Belen Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz