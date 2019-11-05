İzmit Hatipköy Mahallesi Kemal Çelebi Caddesi adresinde ikamet eden özel firmadan emekli satın alma müdürü Erkan Sucan (51) kalp rahatszılığı nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Erkan Sucan’ın cenazesi Kuruçeşme Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.