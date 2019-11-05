Hazım Demir
İzmit Bekirdere Mahallesi Ozan Sokak adresinde ikamet eden Koruma fabrikasından emekli Hazım Demir (84) vefat etti. Evli ve 8 çocuk babası olan Hazım Demir’in cenazesi Mandıra Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Mandıra Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz