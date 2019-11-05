İzmit Bekirdere Mahallesi Ozan Sokak adresinde ikamet eden Koruma fabrikasından emekli Hazım Demir (84) vefat etti. Evli ve 8 çocuk babası olan Hazım Demir’in cenazesi Mandıra Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Mandıra Mezarlığında toprağa verildi.