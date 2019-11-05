İzmit Orhan Mahallesi Ülkü Sokak Mimoza Apartmanı adresinde ikamet Mannesman boru fabrikasından emekli merhum Fahreddin Okçu’nun eşi Mesude Okçu (87) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 8 çocuk annesi olan Mesude Okçu’nun cenazesi Gülerevler Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.