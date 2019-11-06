İzmit Erenler Mahallesi Devebağırtan Sokak Akçakoca TOKİ Konutları C-3 Blok adresinde ikamet eden sanayiden emekli Mehmet İzzetoğlu (60) şeker ve kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Mehmet İzzetoğlu’nun cenazesi Topçular Yolu Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.