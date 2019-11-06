Mehmet İzzetoğlu
İzmit Erenler Mahallesi Devebağırtan Sokak Akçakoca TOKİ Konutları C-3 Blok adresinde ikamet eden sanayiden emekli Mehmet İzzetoğlu (60) şeker ve kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Mehmet İzzetoğlu’nun cenazesi Topçular Yolu Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz