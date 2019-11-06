İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Yüksekova Sokak F3 adresinde ikamet eden emekli Hakim Rıfat Yiğit’in eşi Şengül Yiğit (79) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Şengül Yiğit’in cenazesi Yahya Kaptan Merkez Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.