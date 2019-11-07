Levent Sezgin vefat ettiİzmit Yahya Kaptan Mahallesi Atılım Lisesi karşısı F-3 K-2 adresinde ikamet eden Aygaz A.Ş firmasından emekli Levent Sezgin (60) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 1 çocuk babası olan Levent Sezgin’in cenazesi Fevziye Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.