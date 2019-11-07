Kandıra Çalca Mahallesinde ikamet eden Hüseyin Hoca diye bilinen çiftçi Hüseyin Özdemir (78) mide kanaması nedeniyle vefat etti. Evli ve 6 çocuk babası olan Hüseyin Özdemir’in cenazesi Çalca Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çalca Mezarlığında toprağa verildi.