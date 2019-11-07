Hüseyin Özdemir
Kandıra Çalca Mahallesinde ikamet eden Hüseyin Hoca diye bilinen çiftçi Hüseyin Özdemir (78) mide kanaması nedeniyle vefat etti. Evli ve 6 çocuk babası olan Hüseyin Özdemir’in cenazesi Çalca Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çalca Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz