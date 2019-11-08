Memduha Kızılay vefat etti
İzmit Cumhuriyet Mahallesi Adak Sokak Tuana Sitesi C-Blok adresinde ikamet eden Seka Kağıtspor eski boksörlerinden merhum Nuran Kızılay’ın eşi Memduha Kızılay (83) akciğer rahatsızlığından vefat etti. Ev hanımı ve 1 çocuk annesi olan Memduha Kızılay’ın cenazesi Seka Sitesi Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz