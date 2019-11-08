İzmit Cumhuriyet Mahallesi Adak Sokak Tuana Sitesi C-Blok adresinde ikamet eden Seka Kağıtspor eski boksörlerinden merhum Nuran Kızılay’ın eşi Memduha Kızılay (83) akciğer rahatsızlığından vefat etti. Ev hanımı ve 1 çocuk annesi olan Memduha Kızılay’ın cenazesi Seka Sitesi Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.