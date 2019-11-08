Kandıra Bollu Mahallesinde ikamet eden çiftçi Ahmet Ülgen (90) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 6 çocuk babası olan Ahmet Ülgen’in cenazesi Bollu Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bollu Mezarlığında toprağa verildi.