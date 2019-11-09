Alişan Pala
İzmit Erenler Mahallesi Mesut Tekke Sokak No.2 adresinde ikamet eden serbest işçi olarak çalışan 4 çocuk babası Alişan Pala (65) kalp krizinden vefat etti. Cenazesi öğle namazında Hayırsevenler Camiinden alınarak Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz