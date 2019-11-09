İzmit Erenler Mahallesi Mesut Tekke Sokak No.2 adresinde ikamet eden serbest işçi olarak çalışan 4 çocuk babası Alişan Pala (65) kalp krizinden vefat etti. Cenazesi öğle namazında Hayırsevenler Camiinden alınarak Kent Mezarlığında toprağa verildi.