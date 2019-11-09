Hüseyin Dağdelen
İzmit Topçular Mahallesi Uygar Sokak No.2 adresinde ikamet eden Petkimden emekli elektrik teknisyeni, 2 çocuk babası Hüseyin Dağdelen (71) kanserden vefat etti. Cenazesi öğle namazında Topçular Yolu Camiinden alınarak Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi. (foto yok)
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz