Mehmet Demirci
İzmit Tüysüzler Mahallesi Mahsuni Şerif Sokak No.3 adresinde ikamet eden gece bekçisi, 2 çocuk babası Mehmet Demirci (53) kanserden vefat etti. Cenazesi ikindi namazında Tüysüzler Fatih Camiinden alınarak Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz