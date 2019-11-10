İzmit Cedit Mahallesi Aziz Yıldız Sokak adresinde ikamet eden SEKA’dan emekli Necmi Esen (74) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Necmi Esen’in cenazesi Baç Çınarlı Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.